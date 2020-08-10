4 milyonluk 2 Ferrari daha gelmeden satıldı

Bazı kesimlerin ve yabancı basının maksatlı bir şekilde Türkiye ekonomisine yönelik sürdürdüğü algı operasyonlarına ekonomi yönetiminin güçlü hamleleriyle dur denilirken, kriz havası yaratma çabaları da boşa çıkarıldı. Döviz kurlarındaki yükselişi fırsat bilerek suyu bulandırmaya çalışan çevrelere en güzel yanıt otomotivden geldi. Ferrari'nin yeni coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modelden bu yıl Türkiye'ye sadece iki adet kota ayrılırken, iki otomobil de henüz Türkiye'ye gelmeden alıcı buldu. Ferrari Roma'nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL. İki otomobil, adı açıklanmayan iki Türk tarafından satın alındı. Lüks araçları kimlerin kullanacağı şimdiden merak konusu oldu.



İKONİK TASARIMIYLA

Dünyanın en büyük süper spor otomobil üreticilerinden Ferrari'nin yeni V8 motorlu coupemodeli Roma, Eylül ayında Türkiye'de olacak. Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya'nın başkenti Roma'dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye'ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye'ye gelecek yaklaşık 4'er milyonluk iki adet Ferrari Roma'nın ikisi de henüz Türkiye'ye gelmeden satıldı.





1950'LERIN, 1960'LARIN KENTINI YANSITIYOR

1950 ve 1960'ların Roma'sını karakterize eden Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma'nın 7500 d/d'da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale'de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s'ye 3.4 saniyede ulaşıyor.