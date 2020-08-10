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BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

Son dakika... BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.

10.08.2020, 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,10:47