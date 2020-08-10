Emzirme odası, kres açmayan isyerine ceza

HÜKÜMET, kadınların iş yaşamını kolaylaştıracak, işgücünde verimliliğini artıracak adımlar atarken kurallara uymayan işyerlerine de göz açtırmıyor. 150'den fazla kadın çalışanı bulunan işverenlerin, 0-6 yaş çocukların bırakılması, bakımı ve emzirilmeleri için kreş ve emzirme odası açma zorunluluğu bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gerçekleştirilen teftişlerde kreş ve emzirme odasının bulunup bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını belirterek, "İşyerinde kreş ve emzirme odası bulundurması gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere para cezası kesiliyor" dedi.



■ HAZAL ATEŞ

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