Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." açıklamasını yaptı.

10.08.2020, 12:41