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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

, "İSO , son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

10.08.2020, 12:41

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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