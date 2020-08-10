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Konutta faizlere göre fiyat artıran düşürsün

Konutta faizlere göre fiyat artıran düşürsün
Giriş Tarihi: 10.8.2020

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, ikinci el konutta faiz oranlarının 0,74'ten 0,79'a çıktığını anımsatırken, faiz oranları düştüğü zaman fırsatçılık yaparak konut fiyatlarını artıran konut sahiplerine seslendi. Akyüz, "Herkesin gayrimenkule yatırım yaptığı sırada bazı fırsatçı diye tabir ettiğimiz konut sahipleri ortaya çıktı ve fiyatları yükselttiler. Şimdi faiz oranları yükseldiğine göre onlar da fiyatları düşürsünler" dedi. Akyüz, şunları söyledi: "Biz konut alımı için fırsatlar olduğunu belirtmiştik. Devlet ev alımını teşvik etti. Maalesef şu an ev fiyatları yükseldi. Fiyatları yükseltenler üzerine düşeni yapmalıdır."

■ CÜNEYT HASÇELİK

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