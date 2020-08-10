Mobilya sektörü düğünlerle canlandı

Korona virüs salgınının etkilerinin alınan tedbirlerle azalmaya başlamasıyla ekonomide tüm sektörlerde canlanma başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasının ardından evlenecek çiftlerin mobilya alışverişine yöneldiğini belirten Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe, hem fiyat hem de ürün çeşitliliği açısından avantaj sunduklarını söyledi. Serçe, Loda Mobilya ve Moa Mimarlık olarak bir evin tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarını tek elden, zahmetsizce ve ücretsiz olarak müşterilerine sunduklarını belirtti.



SATIŞLAR HIZLANDI

Yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ettiklerini kaydeden Can Serçe, profesyonel iç mimarların ücretsiz tasarladığı anahtar teslim hizmetiyle müşterilere hem fiyat hem zamanla birlikte güvenli alışveriş imkanı sunduklarına dikkat çekti. Serçe, "Evlerde mobilyadan aydınlatma, vitrifiye, halı, perde, aksesuar gibi bir çok farklı kalemdeki ürünü istenirse online olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Müşterilerimize hem hızlı, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olmasının yanı sıra; evini bir iç mimara dekore ettirmenin avantajlarını yaşatıyoruz. Yaşanan canlılık satışlarımızı artırdı" dedi.



■ ŞENOL KANTÜRK

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