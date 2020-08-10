Tıbbi cihaz sektörü ihtisas OSB istiyor

Türkiye'de tıbbi cihaz endüstrisinin, ülkemizdeki ilk ve öncü sivil toplum kuruluşu olan ve 1991 yılından beri sektöre yön veren, Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) ve bağlı bulunduğu 9 bölgesel dernekten oluşan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçileri Federasyonuna (TÜMDEF) bağlı binlerce firma, pandemi sürecinde kahraman sağlık çalışanlarına fedakarca destekte bulundular. Pamuktan yara bandına, ameliyat ipliğinden cerrahi aletlere kadar 1 milyon kalemi bulan birçok tıbbi cihazın üretim ve tedariğini sağlayan firmalar, Türkiye genelinde 600 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştılar. Yeni Asır'a konuşan EGEDER Başkanı ve TÜMDEF Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akgün, en önemli taleplerinin ilklerin şehri İzmir'de tıbbi cihaz konusunda bir ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulması olduğunu söyledi.



HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

İzmir'de bini aşkın, Türkiye'de ise 10 binin üzerinde tıbbi cihaz firmasının bulunduğunu belirten EGEDER Başkanı Akgün, "İzmir, tıbbi cihaz endüstrisinde önemli bir yere sahip olan, ilkleri başlatan bir şehir. İzmir Ticaret Odası bünyesinde ilk defa 90'lı yılların sonunda tıbbi cihaz meslek komitesi kuruldu. Daha sonra Ankara, İstanbul ve diğer illerde meslek komiteleri ticaret odaları bünyesinde yer aldı. Stratejik bir sektör olarak, üretime ve istihdama büyük katkı sağlayan ve devlete vergi ve SGK borcu olmayan tek sektör olan tıbbi cihaz üretici ve tedarikçilerinin en önemli talebi İzmir'de ihtisas OSB'nin faaliyete geçirilmesi ve sektörün koşulsuz desteklenmesidir. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.



TÜM EGE'Yİ KAPSIYORUZ

İZTO'daki meslek komitesinin başkanlığını da yürüten Akgün, tamamen kayıt altında faaliyet gösteren tek sektör olduklarını vurgulayıp, "İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Muğla, Denizli illeriyle birlikte tüm Ege'yi kapsıyoruz. Türkiye'de tıbbi malzeme denildiğinde ilk akla gelen yerin İzmir olması ve ülkemizde tıbbi malzemelerin ilk üretiminin İzmir'de başlamış olması bizlere büyük sorumluluk yüklüyor" ifadelerini kullandı.



600 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi ve kalkınması için ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve bu konuda önemli teşviklerin verilmesi gerektiğini söyleyen Akgün, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tıbbi cihaz sektörü, savunma sanayiinden sonra en önemli stratejik sektördür. İzmir'de ve daha sonra ülkemizin diğer illerinde ivedi olarak tıbbi cihaz ihtisas OSB kurulmasını istiyoruz" dedi. Sektördeki ürünlerin yüzde 15'lik kısmının yerli üretimden karşılandığını ifade eden Akgün, "2003 yılında 14 milyon dolar olan ihracat rakamımız bugün 600 milyon doları geçmiş durumda. Sıkıntılarımızın çözülmesi ile bu rakamları daha yukarılara taşıyabiliriz. Bu ülke hepimizin" diye konuştu.



Onur Akgün

ÜYELERİN 16 MİLYAR LİRA ALACAKLARI VAR

TIBBİ cihaz üreticilerinin kamu ve üniversite hastanelerinden toplam 16 milyar lira alacağı olduğunu söyleyen Akgün, şunları söyledi: "Kamu ve üniversite hastanelerine hizmet sağlayarak, ürün vererek faturalarımızı kesiyoruz ama ödemeyi alamıyoruz. Bizden aldıkları tıbbi cihazların ödeme vadeleri makul süreleri aşmıştır. Şu anda ne yazık ki kamu hastanelerinin ödeme vadeleri 15 ayı, üniversite hastanelerinin ödeme vadesi ise 36 ayı bulmuş durumda. Kamuya faiz veya haciz dahi işletemiyoruz. Bu sektörde onbinlerce firmada yüzbinlerce kişi istihdam ediliyor. Sektörümüzdeki firmaların alacaklarının bir an önce ödenmesi gerekli. Hem ödemedeki gecikmeler hem de finansal araçlara ulaşma imkanımızın kalmaması sektörümüzü çıkılmaz bir darboğaza sokmuştur."

ÜRETİM VE İSTİHDAM İKİ KATINA ÇIKAR

TIBBİ cihaz sanayisinde alacakların ödenmesi halinde üretim ve istihdam oranının en az 2 katına çıkacağını belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de her koşulda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Hiçbir zaman vatandaşlarımızı ve devletimizi malzemesiz bırakmadık. Ancak bu vadelere daha fazla gücümüz kalmadı. Alacağımızı alamadığımız için ya da birileri gibi zam yapılmadı diye kepenk de kapatmadık. Sektör olarak ödül değil, sadece alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz."

TOLGA TEKİN