2 bin 276 firmanın kredi vadesi uzatıldı

Dünyanın içinde bulunduğu salgın 2020 başından bu yana tüm sektörleri etkilerken Türkiye'nin hızlı şekilde devreye aldığı tedbirler üretim çarkını döndürdü, istihdamda kaybı frenledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart-30 Haziran arasında başvuruda bulunan 2 bin 276 ayrı firmanın yaklaşık 29 milyar 287 milyon lira tutarındaki kredi vadesinin 3-6 ay arasında ötelendiğini söyledi. Pekcan, salgının en çok etkilediği sektörlerden lojistik ve taşımacılık sektörüne 6 aylık dönemde yaklaşık 8 milyarlık kredi kullandırıldığını, 4 milyar 68 milyon liralık da vade uzatım desteği sağlandığını belirtti.

ŞİRKETLERE EXIMBANK DESTEĞİ

Bakan Pekcan, bu yılın ilk 6 ayında Türk Eximbank aracılığı ile lojistik ve taşımacılık sektörüne toplamda 8 milyar liralık kredi kullandırıldığını belirtti. Pekcan, "Salgının etkilerinin azaltılması amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne verilen vade uzatımı desteği kapsamında Türk Eximbank pandemi döneminde tüm sektörlere vade uzatım desteği de sağladı. 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında başvuru yapan 2 bin 276 ayrı firmanın 4 milyar dolar (29 milyar 267 milyon TL) tutarındaki kredisinin vadesi 3 ile 6 ay arasında ötelendi. Lojistik ve taşımacılık sektörüne söz konusu dönemde 556.5 milyon dolar (4 milyar 71 milyon lira) tutarında vade uzatımı sağlandı. Bu tutar pandemi döneminde vade uzatımı yapılan kredilerin yüzde 13.8'lik kısmına denk gelmekte olup ikinci sırada yer alıyor" dedi.



5 AYRI PROGRAM DEVREDE

BAKAN Pekcan, sektöre "uluslararası nakliyat pazarlama kredisi, reeskont kredisi, marka kredisi, ihracata yönelik işletme sermaye kredisi ve yatırım kredisi" olmak üzere 5 ayrı programla destek sağlandığını anımsattı. Buna göre nakliyat pazarlama kredisi kapsamında firmalar, yapacakları uluslararası kara, deniz, hava taşımacılık hizmetine yönelik gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri döviz gelirleri/ taşımacılık hizmeti bedelleri karşılığında uygun maliyetli kredi kullanabiliyor.



Türkiye'de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarının uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar Merkez Bankası ile işbirliği içinde bankaya tanınan limit kapsamında reeskont TL ve döviz kredisi kullanabiliyor. Dövizde 720 güne vade imkanı ve yıllık Libor/Euribor+yüzde 0.30 ile yüzde 1 arasında değişen düşük faiz oranlarıyla, TL'de de yıllık yüzde 6.95 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Hazal ATEŞ