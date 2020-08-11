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Haberler Ekonomi AVM cırolarında toparlanma başladı

cırolarında toparlanma başladı

AVM cırolarında toparlanma başladı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM'lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, "Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM'lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57'den yüzde 17'ye indi." ifadelerini kullandı. AVM mağazalarında yüzde 81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranının yüzde 7'den yüzde 38'e ulaştığı bildirildi.

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