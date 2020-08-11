  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bakanlıktan sahte turizm sitesi uyarısı

Bakanlıktan sahte sitesi uyarısı

Bakanlıktan sahte turizm sitesi uyarısı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Ticaret Bakanlığı, otellerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla sahte siteler üzerinden yapılan rezervasyonlara ilişkin tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin sitelerinin fotoğrafları ve isimlerinin kopyalanarak cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakanlıktan sahte turizm sitesi uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA