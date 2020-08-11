Bakanlıktan sahte turizm sitesi uyarısı

Ticaret Bakanlığı, otellerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla sahte siteler üzerinden yapılan rezervasyonlara ilişkin tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin sitelerinin fotoğrafları ve isimlerinin kopyalanarak cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği bildirildi.