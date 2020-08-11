Gayrimenkul satışları 6 ayda 1 milyonu aştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı (konut, iş yeri, arsa, tarla) küresel salgın ve yasaklara rağmen yılın ilk yarısında 1,1 milyon adede yaklaştı. Türk gayrimenkul sektörü, gücünü ve hareketliliğini salgına rağmen korumayı başardı.

GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Bu dönemde satılan gayrimenkul sayısı 1 milyon 58 bin 448 adet olarak ger-çekleşti. En yüksek gayri-menkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken, İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir takip etti. Gayrimenkul satışların-dan 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk yarı-sında 624 bin 769 adet-lik konut satışının 266 bin 374'ü ipotekli gerçekleşti. İlk 6 ayda konut satışları, 2019'un aynı döne-mine göre yüzde 23,5 artış gösterdi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gök-han Taş, "Türk gayrimenkul sektörünün gücünü; salgına, salgının getirdiği ekonomik durgunluğa ve yasaklara rağmen 1,1 milyon adede yaklaşan satış rakamı bize açıkça gösteriyor" dedi.