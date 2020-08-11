İhracat iklimi endeksi 5 ay sonra eşik değeri aştı

Türkiye ihracat iklimi endeksi Temmuzda 53'e yükseldi, son beş ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat iklimi endeksi, Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz'da 53'e yükseldi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeks Şubat ayındaki 50.4 seviyesinden Mart'ta 40.9'a, Nisan'da 19.1'e gerilemiş ve dünya genelinde ekonomik bozulmaya yol açan koronavirüs salgını nedeniyle belirgin bir bozulmaya işaret etmişti. Endeks Mayıs ayında 34.1, Haziran'da 47.5 olmuştu.

İYİLEŞME OLDUĞUNUN İŞARETİ

İSO'DAN yapılan açıklamada, "İhracat iklimi endeksi Temmuz'da 53.0 düzeyinde gerçekleşti ve son beş ayda ilk kez eşik değer 50.0'nin üzerine çıktı. Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti" görüşüne yer verildi. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks Şubat 2020 öncesi son 12 aydır 50 seviyesinin üzerinde bulunuyordu.



DEIK BASKANI OLPAK'TAN DESTEK MESAJI

DIŞ Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik olumsuz algı oluşturma kampanyasına ilişkin, "Sayın Bakanımız ağustos kur atağında ve pandemi sürecinde hızlı ve kararlı adımlarıyla önemli çalışmalar yürüttü ve iş dünyamızın hep yanında oldu. İş dünyası olarak, ülkemize olan inancımız ve güvenimizle üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." açıklamasını yaptı.