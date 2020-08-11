Kuru yemişle güçlü kal

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, hastalıklara karşı vücudu savunmanın en temel kuralıdır. Bu hayati sistem birçok hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en pratik, sağlıklı ve besleyici atıştırmalıkların kuru yemiş olduğu bilinmektedir. Özellikle pandemi döneminde korona virüse tehlikesine karşı kuru yemiş ve meyve tüketilmesi kuvvetli bir bünyeye sahip olma adına önemlidir.
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