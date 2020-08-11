Kuzu göbeği mantarı zihin sağlığını korur

Nadir bulunan, oldukça değerli bir bitki olan kuzu göbeği mantarının birçok faydası vardır. Vücut direncini arttıran, zihni açan etkisiyle tercih edilen kuzu göbeği mantarının içeriğinde B1,B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin sayesinde vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabilirsiniz. Özellikle korona salgını sürecinde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.
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