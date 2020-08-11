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Haberler Ekonomi Kuzu göbeği mantarı zihin sağlığını korur

Kuzu göbeği mantarı zihin sağlığını korur

Kuzu göbeği mantarı zihin sağlığını korur
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Nadir bulunan, oldukça değerli bir bitki olan kuzu göbeği mantarının birçok faydası vardır. Vücut direncini arttıran, zihni açan etkisiyle tercih edilen kuzu göbeği mantarının içeriğinde B1,B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin sayesinde vücudunuzu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabilirsiniz. Özellikle korona salgını sürecinde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

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