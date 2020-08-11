Mobilyacılar 1,8 milyar dolarlık ürün gönderdi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün 7 aylık ihracat karnesini açıkladı. Halihazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13'üncü büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün, 2020'nin 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarının yüzde 11,7 olduğunu bildirdi. Güleç, Türk mobilya sektörünün sadece temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre yüzde 17,43'lük artış yakaladığını kaydetti.

BU YIL BEKLENTİMİZ YÜKSEK

GÜLEÇ, hedeflerinin net olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz. Sektörümüz yeni siparişler ve bağlantılarla oldukça yoğun günler yaşıyor. Mobilya sektörünün iç pazarı da ihracat gibi şu anda çok güzel gidiyor. Ağustos ayı beklentilerimiz yüksek."



TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI KOVİD-19'A RAĞMEN ARTTI

TÜRKİYE'NİN tarım ürünleri ihracatı, yeni tip korona virüs salgınına karşın yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13 milyar 236 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı temmuzda pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Hazirana göre artış yüzde 11,5 oldu. Tarım sektörünün gerçekleştirdiği ihracatta artış kaydedildi.