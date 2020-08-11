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‘Türkiye yoluna devam ediyor'

, İSO ’ndeki yükselişi değerlendirirken, “Kimse merak etmesin. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” dedi.

‘Türkiye yoluna devam ediyor'
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişi değerlendirirken, "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Endeksteki yükselişe dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

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