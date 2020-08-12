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Haberler Ekonomi Aile şirketine ödül kazandırdı

Aile şirketine ödül kazandırdı

Aile şirketine ödül kazandırdı
Giriş Tarihi: 12.8.2020

YAŞAR Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisansa devam eden Arda Yılmaz, aldığı girişimcilik ve inovasyon eğitimleriyle aile şirketini bir adım ileri taşıdı. Öğrenciyken başladığı çalışma hayatında genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Yılmaz, aile işletmesine Küresel Rekabet Yarışmasında "2019'da Avrupa'nın En İyi Distribütörü" ödülünü kazandırdı. Ödül almanın gururunu yaşadığını belirten Yılmaz, hedefinin bayrağı kardeşi ile daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

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