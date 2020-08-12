Döviz kurları ve altın yönünü aşağı çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) likidite imkanlarını azaltıcı adımlar atmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren dolar/TL kuru dün 7.23'lü, euro/TL de 8,51 seviyelerinden işlem gördü. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan dolar ve euro kuru aşağılara çekilmeye başladı. Dolar/ TL bu haftaya 7'nin üzerinde başladı ve 13 sonrası gerileyerek 7.2291 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL gün içinde en düşük 8,4853'ü gördü. Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti. TCMB, dün de haftalık repo ihalesi açmadı. Bankanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) artırmak adına adımlar atmasıyla kurdaki yükseliş hız kesti.



30 LİRA DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatı yaklaşık 100 dolarlık kayıpla 1939 dolara inerken, gram altın da 30 lira civarında değer kaybetti. Güvenli liman altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar dün de devam etti. Altının fiyatı bir günde yüzde 5 değer yitirerek 2 bin 30 dolardan 1939 dolara kadar indi. Ons altında aşı haberleri sonrası değer kaybı hızlandı. Gün içerisinde 2 bin 30 doları gören altın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in virüs aşısını tescillediklerini duyurmasıyla 1940 doların altına çekildi. Altının onsunun yüzde 5'e yakın düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 5'i aşan gerilemeyle 451 TL'ye geriledi.



TARIHI YÜKSELISLE 488 LIRAYA ÇIKMISTI

GRAM altının yönü üzerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrası Dolar/TL'nin 7,20'lere inmesi de etkili oldu. Ons altın cuma günü 2075 doları görerek rekor kırmış, aynı gün gram altın da tarihi zirvesini 488 TL'ye çıkarmıştı.