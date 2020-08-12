Manisa domatesi yurt dışı sofralarda

Manisa'da sofraları tadı ve görüntüsüyle süsleyen ve kırmızı altın olarak bilinen kurutmalık domates sezonunun başlamasıyla ovalar kırmızıya büründü. Şanlıurfa'dan Saruhanlı'ya gelen tarım işçilerine tarımda istihdam sağlanırken, çocukların keserek kurutmaya bıraktığı domatesler yurt dışına ihraç ediliyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu yıl Alibey, Halitpaşa, Mütevelli, Develi ve Büyükbelen'de kurutmalık domates yapılıyor. 13- 15 lira civarında bir fiyat bekleniyor" dedi. Okur, "İlçemizdeki yetiştirilen bütün ürünlerde hiçbir kalıntı madde yok. Herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK