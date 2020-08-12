Pandemide 123 binden fazla yeni kepenk açıldı

Türkiye'de salgının en yoğun yaşandığı dönemde 123 binin üzerinde yeni kepenk açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart ile 7 Temmuz arasında Türkiye genelinde 123 binin üzerinde esnafın tescil işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurgularken, pandemi döneminde esnafa verilen destek 26 milyar lirayı geçti.

TİCARET KORUMADA

Bu yılın sonuna kadar küresel boyutta durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25 artış öngörülürken, Türkiye'de ise salgının en yoğun olduğu dönemde 100 bine yakın kurulu şirketten sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Bakan Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle ticari faaliyetlerin zarar görmemesi için kredilendirme programları başta olmak üzere alınan tedbirleri anımsatarak, esnafı desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi ve esnaf kredi kartı" imkânlarının anımsatan Bakan Pekcan 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, Hazine destekli işletme kredisine 30 Haziran itibariyle 809 binin üzerinde esnafın başvurduğunu söyledi.

HAZAL ATEŞ / ANKARA