Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Ahmet Hakan moderatörlüğünde CNN Türk Tarafsız Bölge'de değerlendirdi. "Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" diyen Bakan Albayrak, "7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler. Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" şeklinde konuştu. Birçok ülkenin bütçe açığında yüzde 10-25'leri konuştuğunu, gelirlerinin ise sıfır olduğunu belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi: Buna rağmen biz yüzde 5 ve 6'ları konuşuyoruz. Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor. 'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi.

GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİP

Bakan Albayrak dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin olarak da, "Biz diyoruz ki ihracatçı için benim param cazip olsun. 1 lira 1 dolarcılar vardı. Bu eleştiriyi yapanların birçoğu bu eleştiriyi yapmayanlar. Bir lira 1 dolar olur mu bunun enflasyon farkı var. Kur 7'lerden 6'lardan 5'lere indi. Tekrar çıktı. Tekrar indi. İner çıkar. Türkiye tüm bu dalgalanmaları düzgün bir şekilde yönetmektedir. Güçlü bir altyapıya sahip" dedi. Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.



'ESNAFA ÇOK CİDDİ DESTEK VERDİK'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomi durmasın diye firma, şirket, KOBİ, esnafa çok ciddi destek verdik. Konut kredisi, yerli taşıt noktasında... Son 2 ayda 250 bine yakın konut satıldı. 250 bin insanımız ev sahibi oldu. Hikayeler gizli bu resmin içinde. 650-700 bin liralık konut var... Orta gelir ve alt gelire verildi. Kullanılan kredi miktarı ortalamasında 250 bin kredi kullanılmış. Yastık altından gelmiş. Araba ithal arabalara sonsuz sınırsız kredi... Benim kaynağım varsa Türkiye'de üretilen firma... Türkiye'de üretilen otomobil alımına destek verdik. Normalleşmeyle pandemi öncesi normalleşmeye gideceğiz. Hızlı bir şekilde piyasa normalleşmeye gidiyor. İhtiyaç oldukça dokunuşlar gerçekleştirebiliriz. Dokunuşa ihtiyacı olan sektörler var. Turizm, yeme içme gibi. Vergi ve destekler noktasında önemli çalışmalar yaptık. Küçük dokunuşlarla devam edeceğiz."