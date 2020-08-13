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Haberler Ekonomi Mücevherde ihracat artışı

Mücevherde artışı

Mücevherde ihracat artışı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Türkiye'nin mücevher ihracatı, bu yılın ocaktemmuz döneminde 3,3 milyar dolara yaklaştı. Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 aylık ihracat, 3 milyar 278 milyon dolar oldu. Temmuzda ise 490 milyon dolarlık mücevher ihraç edildi. Yılın 7 ayındaki mücevher ihracatında en yüksek pay 1,53 milyar dolarlık ihracatla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" grubundan geldi. Bu grubu, yüzde 57'lik artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata erişen "işlenmemiş veya yarı işlenmemiş altın" takip etti.

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