Tarımın geleceği zirvede belirlenecek

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" 19 Ağustos'ta başlayacak. Webinar Serisi ve Zirve, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta ilki gerçekleştirilecek ve birer hafta arayla düzenlenecek üç webinar'ın ardından İzmir'de 7 Eylül'de fiziki ortamda yapılacak zirve ile son bulacak. "Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenecek webinar serisi ve zirvede yeni dönemde gıda arzı ve güvenliği, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma, tarım girişimciliği, katma değerli üretim ve geleceğin tarım uygulamaları konuları ele alınacak. Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta başlayacak webinar serisinin ilkinde ana tema "Gıda Arzı ve Güvenliği- Pandeminin Öğrettikleri" olacak. Webinar'ın ana mesajını ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Zirvede iki önemli ödül de sahiplerini bulacak