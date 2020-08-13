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Uyarı geldi! ve havale dolandırıcılığına dikkat

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , bankacılık işlemlerindeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin, " veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu.

Uyarı geldi! EFT ve havale dolandırıcılığına dikkat

13.08.2020, 11:47

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli bankacılık işlemleriyle yapıldığını belirtti.

Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda. Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli."

Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." ifadesini kullandı.

AA

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