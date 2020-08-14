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Elektronik ticarette fahiş fiyata izin yok

Elektronik ticarette fahiş fiyata izin yok
Giriş Tarihi: 14.8.2020

TİCARET Bakanlığı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin "fahiş fiyat" düzenlemesi yaptı. Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye uygun süreçler tasarlayacak. Yürürlüğe giren tebliğle asgari olarak uyulması gereken standartlar düzenlendi. Buna göre fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna ilişkin madde ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlanacak. Kanundaki söz konusu madde, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor.

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