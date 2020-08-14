EÜ göz bölümüne 2,5 milyon liralık cihaz

Ege Üniversitesi (EÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalına, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın katkılarıyla son 3 yılda yaklaşık 2,5 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Anabilim dalında yenilenen tüm muayene cihazlarıyla sistemlerinin açılışı törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi ile yöneticiler katıldı. Prof. Dr. Afrashi, "Türkiye'nin öncüleri arasındayız" diye konuştu.