Tezgah böyle bozuldu

Türkiye kur algısı ile ölçülen ekonomi modelini değiştirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "aşırı değerli TL, ucuz kur, patlayan ithalat" tezgâhını bozdu, bağımsız milli ekonomi için 3 kritik hamleye de imza attı. Londra'da depolanan TL, yine bu şehir üzerinden suni kur atağı ile dalgalanan piyasa dönemi sona erdi, bankalar yerli üretimi destekleyecek kredi politikasına teşvik edildi.

TL DAHA REKABETÇİ

Bakan Albayrak, "Yüksek faiz, düşük kur, değerli TL, ithalata bağımlı bir ekonomi sürdürülebilir değil. Topluma öncelik veren bir anlayış var. İthalata değil üretim ve ihracata dayalı dönüşümle ciddi bir paradigma değişimi var" dedi. Bakan Albayrak, önceki gece katıldığı canlı yayında kurun ekonomiyi daha az etkilemesi için ülkede bir ekonomik dönüşüm yaşandığını vurgularken, "1 lira 1 dolarcılar dönemi bitti. Yurtdışı seyahat, Mercedes pahalandı diyorlardı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Daha rekabetçi ihracat olsun diyoruz. 1 lira 1 dolar olur mu enflasyon farkı var. Paranız olduğundan fazla olursa ithalat cenneti olur. TL artık çok daha rekabetçi, iş dünyası artık dövizle borçlanmıyor. Türkiye ilk kez rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomiyi yöneten düzeye geldi. Bu manada eleştiri yapanların bir kısmı kötü niyetli" dedi. Türkiye'nin kurdaki hareketlenmeden eskisine göre çok daha az etkilendiğini belirten Bakan Albayrak, "Türkiye her geçen gün daha da güçleniyor, güçlenecek. Olduğundan fazla paranız olursa, ithalat cenneti olursunuz. Kimse üretmez, her şey dışarıdan gelir" değerlendirmesini yaptı.



SPEKÜLASYON BİTTİ

BAKAN Albayrak, TL ile dolara spekülasyon döneminin bittiğine işaret ederek, "Türkiye'ye yatırım yapmışsınız, paranızı alıp çıkmak istiyorsunuz. Sizin elinizde TL yok. Arkadan TL ver ucuza, elimde varlık olmadan indirerek aldığım TL ile dolara spekülasyon yapayım. Eskiden bu işler kolay oluyordu artık olmuyor. Para bulamıyorsun. Ateş etmen için bir de silah mı vereceğim. Bu bir mücadele, bunun bir bedeli olacak. Bağımsızlığın bir bedeli var" diye konuştu. Türkiye'nin pozitif ayrışacağı için yatırımcıları daha fazla çekmeye talip olduğu güçlü bir döneme girdiğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Toparlanma güçlü şekilde başladı. Piyasa Ağustos ayı itibariyle hızlı şekilde normalleşiyor" ifadelerini kullandı.



HEDEFLERDEN GERİ KOYMADI, YOLA DEVAM

BAKAN Albayrak, "kriz beklentisine girmek yanlış mı?" sorusuna karşılık "Aynen öyle. Birçok ülkenin yüzde 15 bütçe açığı konuştuğu bir dönemde bizimki olmayacak. Avrupa, İngiltere, Japonya'da borç rasyosu yüzde 100, 200'lerde. Sanayiciler, KOBİ'lerle tek tek konuştuk. Pandemi sonrası diğer illeri de bitireceğiz. Bu Türkiye'yi başka bir yere, iddialı bir pozisyona taşıyacak" yanıtını verdi. Türkiye'nin dengelenme sürecinde pandemiye yakalandığını kaydeden Bakan Berat Albayrak, "Hedeflerden geri koymadı, erteledi. Yola devam" dedi.

Hazal ATEŞ