Bu nasıl bir sözleşme böyle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 160 işadamının çoğunluk hissesine sahip olduğu ve geçtiğimiz günlerde kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildiği Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM A.Ş.) ile özel bir sözleşme imzalamak için harekete geçti. Bu sözleşme ile Büyükşehir, Basmane'deki Hamidiye Camii'nin karşısında yer alan ve şirket mülkiyetinde bulunan Tevfikpaşa Konakları'nın restorasyonunu üstlenecek.

ADI, BALLI SÖZLEŞME

Büyükşehir Belediyesi, 5.4 milyon lira ödeyerek restore ettireceği binaları, ileride halka açılma planları yapan TARKEM A.Ş.'ye geri verecek. TARKEM A.Ş. de restorasyonla birlikte değeri katlanacak kendi mülkiyetindeki bu konakları otel olarak işletecek. Belediye ayrıca konakların çevresindeki kendisine ait olmayan parselleri de kamulaştırıp düzenleyecek. Soyer tarafından TARKEM A.Ş. ile imzalamak istenen sözleşmeye Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki AK Parti Grubu karşı çıktı. TARKEM A.Ş. ise oteli işletmeye başladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıllık süre boyunca günlük en fazla 6 odada 12 misafire kadar yüzde 50 indirim yapacak. Ayrıca 10 yıl süre boyunca otel işletmesinden gelecek cirodan ilk 5 yıl yüzde 2, ikinci 5 yıl için yüzde 4 pay verecek. TARKEM A.Ş.'nin Büyükşehir'in yüzde 30 ve odaların yüzde 8 hissesine rağmen neticede özel bir şirket olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Fikret Mısırlı, "TARKEM A.Ş'nin amacı para kazanmak. Bu yapılmak istenen de şirket için tam bir ballı sözleşme. Soyer, kamu kaynağını altında 7-8 tane ayrı hibrit şirket olan bu yapıya aktarmamalı" diye konuştu.

ÖDEMELER BELİRSİZ

TARKEM'in, Basmane-Çankaya- Kemeraltı hattını fethetmek istediğini söyleyen Mısırlı şöyle devam etti: "Büyükşehir kamunun parasını böyle bir işe neden aktarıyor. Özel şirket TARKEM, kamunun parasıyla restorasyonunu yaptıracağı konakları işletip para kazanacak. Ayrıca bu binanın bulunduğu adadaki mülkiyetleri Büyükşehir'e ait binaların restorasyonunu yapmak dururken çok ortaklı özel şirketin gayrimenkullerinin restorasyonuna kaynak aktarılması çok yanlış." Belediyenin burada aktaracağı 5.4 milyon liralık kaynağın geri dönüşü konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu ifade eden Mısırlı, "6 oda için yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu 3 odaya tekabül eder. 10 yılda da 11 bin oda yapar. Bugün bu bölgede oda ücretleri 15-25 TL. Öte yandan TARKEM A.Ş. belediyemize ne kadar ödeme yapacak bu da belirsiz" dedi.



"ÇAYIN TAŞIYLA ÇAYIN KUŞUNU VURACAK"

"KAMUNUN maddi manevi desteğini alan imtiyazlı bir özel şirket, Büyükşehir'den kaynak alıp çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalışıyor" diyen Mısırlı, şöyle konuştu: "TARKEM A.Ş. Kemeraltı'ndaki başarısızlığını bir kenara bırakıp Basmane'nin göbeğinde restorasyon yapmaya çalışıyor. Tepeden inmeci bu şirket hesap verilebilir olmaktan çıktı. Tunç Başkan 'soylulaşmaya yol açacak' projelerin onaylanmayacağı yönündeki iradesini unuttu." Tüm Kemeraltı esnafının ortak olacağı bir model oluşturma zamanının geldiğini belirten Mısırlı, "Artık Kemeraltı'nın ve esnafının 12 yıl geçmesini bekleyecek takatı kalmadı" dedi.

Erhan GÜLENÇ