Fındığı yerden toplama ürün kalitesini yükseltiyor

Ferrero Değerli Tarım ekibinden Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, bir yıl boyunca sarf edilen çabaların karşılığını tam olarak alabilmek için hasat ve sonrasındaki kurutma ile depolama işlemlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Hasat için acele edilmemesi, öncesinde de bahçenin yabancı otlardan mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bahçe temizliğinin ardından hasat zamanı doğru tespit edilmelidir" dedi.

İŞÇİ MALİYETİ YÜKSELİYOR

Erken hasat edilen ürünlerde kalite ve randıman kayıpları yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Üreticiler bahçelerinde zurufların sararması, tanenin kızarması ve dalları hafifçe salladıklarında fındığın yarıdan çoğunun dökülmesi gibi kriterleri de gözlemleyerek ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaştığını tespit edebilirler. Üreticilerimizin önemli bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir. Bu yöntem de hasatta işçi maliyetleri yüksektir. Ürünün bir kısmı olgunlaşmadan dalından koparılmaktadır. Bu hasat yöntemi de gelecek yılın ürün gözlerini taşıyan sürgünlere de çok ciddi zararlar vermektedir" diye uyardı.

KURUTMA VE DEPOLAMA

Ürünün kurutulması aşamasında doğru nem seviyesinin sağlanması için tavsiye edilen kurutma üniteleri kullanılacaksa Ferrero Değerli Tarım ekibinin teknisyenlerinden bilgi alarak planlama yapılmasını isteyen Yılmaz, "Kurutma açık alanda yapılacaksa, harman yeri kirlilik kaynaklarından yol, jeneratör, kimyasallar ve hayvanlardan uzakta olmalıdır. Hem zuruflu hem de tane fındık toprak ve çim zemin üzerinde direk kurutulmamalıdır. Kurutma işlemi beton zemin yahut branda gibi örtüler üzerinde yapılmalıdır. Yağmurlu günlerde ürünün üzerinin kapatılması için su geçirmez örtüler hazırda bekletilerek tedbir alınmalıdır" dedi.