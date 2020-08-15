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Şişkin faturalara inceleme

Başkan , acil durumlarda özel hastanelerin vatandaşa ücretsiz hizmet vermesinin yolunu açarken, tarama amaçlı muayene ve işlemleri (check-up) Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı faturalandıran işletmelere inceleme başlatıldı.

Şişkin faturalara inceleme
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Sayıştay bazı özel hastanelerin vertigo tanısı konulan hastaya kesilen sezaryen faturası (doğum söz konusu olmadığı halde), vefat edenlerin tedavisi, gereksiz tahlillerden cerrahi işlemlere kadar usulsüz uygulamalarla faturaların şişirildiğini tespit etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK il müdürlüklerine ilgili kurumlara yersiz ödemelerin tahsili için gerekli talimatın verildiğini açıkladı.

SÖZLEŞME FESHEDİLECEK
Sayıştay'ın raporunda bazı özel sağlık kuruluşlarının SUT tebliğine aykırı şekilde check-up işlemlerini SGK'ya faturalandırılarak 30 milyon liranın üzerinde fazla ödeme yapıldığı, hastalara konular tanılar, ameliyat bilgileriyle faturalandırılan işlemlerin birbiriyle uyuşmadığı belirlendi. Şişkin fatura oyunu Meclis gündemine taşınırken, gerekli hallerde sözleşmenin feshedileceğini belirtildi.

HAZAL ATEŞ

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