Türkiye sanayi artışıyla Avrupa’da ilk sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, sanayi üretimi endeksinde Haziran ayındaki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirdi. Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN İKİNCİ

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti.



DÜNYADA EN HIZLI TOPARLANAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayı sanayi endeksine ilişkin, "Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk." dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çevrimiçi düzenlenen "Ufuk 2020 & Ufuk Avrupa Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Varank, aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş görüldüğüne dikkati çekti. Varank, "Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biriyiz. Bu rakamlar Türkiye için sürpriz değil" dedi. Varank, Haziranda düzenledikleri 859 belgeyle, teşvik tarihinin rekorunu kırdıklarını ifade etti.



EKONOMİDE MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN BİR BEDELİ VAR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.



AYLIK BAZDA HIZLI YÜKSELİŞ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı Haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin Haziranda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri, yüzde 10 azalış ile yüzde 12,4 artış aralığında yer almıştı.