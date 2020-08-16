Bornova İş Merkezi yakında hizmete giriyor

Yapımına başlandığı günden bu yana Mimarlar Odası tarafından engellenmek istenen Bornova İş Merkezi, yasal mücadeleyi kazandı. İzmir'in ticari hayatına yeni bir nefes getirecek olan merkez Eylül ayında hizmete açılacak. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, iş merkezi inşaatının yargı kararlarına uygun tesis edildiğine ve planlarda hukuka aykırılık olmadığına karar verdi.

ÖNEMLİ KATKI KOYDUK

Projeyi yaşama geçiren iş adamı Ekrem Demirtaş, başından bu yana hukuka aykırı bir durum olmadığını söylediklerini hatırlatarak, "Mahkeme de bizi onayladı. İzmir Mimarlar Odası'nın da artık kentin ihtiyaçlarına çözüm üretecek projelere itiraz etmeyi bir tarafa bırakması, aksine destek olması gerekiyor" dedi. Yaklaşık 40 yıl önce İzmir'e Yenişehir Ticaret Merkezi'ni kazandırdığını hatırlatan Demirtaş, "İzmir çok gelişti. Kent ticaretine ikinci bir merkez daha gerekiyordu. Bornova İş Merkezi'ni de bu ihtiyaca cevap vermek için projelendirdik. İş Merkezi, Eylül 2020'de hizmete girecek. Kentimizin ikinci ticaret merkezinin önünde artık hiçbir yasal engel yok. Bornova - Doğanlar - Işıkkent - Pınarbaşı aksına, İzmir' in parlak geleceğine ilk önemli katkıyı koyduk. Bu bölgede gelişimin devam edeceğine inanıyorum. 26 yıllık Oda başkanlığım döneminde başlattığım sayısız hizmet projesinin sonuncusu olan Bornova İş Merkezi'ni tamamlamanın huzuru içindeyim" diye konuştu. Merkezin zemin alanında 360-540-720 metrekarelik işyerleri bulunuyor ve sınırlı sayıda boş işyeri için üye alımı da devam ediyor.