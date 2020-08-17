‘1 milyar dolar ihracata üreticilerimizle ulaşacağız’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Pandemi dönemindeki ihracat rekoru, üretici ve ihracatçılarımızın özverili çalışmaları sayesinde geldi. 1 milyar dolar ihracat hedefimize de yine üreticilerimizle ulaşacağız" dedi.



BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Pandemi döneminde pek çok sektörde üretim ve ihracat gerilerken, Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 17'lik artışla ihracatlarını 527 milyon dolara taşıdı. Bu rekora katkı sağlayan üreticilere ve ihracatçı firmalara teşekkür turuna çıkan Başkan Hayrettin Uçak, "İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak, üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Avrupa standartlarının çok üzerinde meyve sebze üretimi gerçekleştiren ihracatçılarımızın olması hem bölgemiz hem ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

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