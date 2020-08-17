Bu paket 8 milyon gence iş kapısı açacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini açıkladığı 'İstihdam Kalkanı' paketinin Ekim'de Meclis'ten geçmesiyle birlikte daha pozitif adımların atılacağını söyledi. Paket, genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirimden kolay işverenlik uygulamalarına kadar istihdamı artıracak birçok önemli başlığı içeriyor.



NORMALLEŞME DESTEĞİ

Örneğin 8 milyona yakın üniversiteli gence part-time iş kapısı açılacak, genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak, 1 ay içinde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını da devlet karşılayacak. Kısa çalışma ödeneğinin Eylül ayıyla birlikte normalleşme desteğine döneceğini belirten Bakan Albayrak, bu dönemde hazırlanan istihdam paketinin Meclis'in yoğunluğundan yasalaşamadığını anımsattı. Bakan Albayrak, "Bugün Amerika'da işsizlik 45 milyona çıktı. Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Her türlü küresel senaryoya hazırlıklı olmak gerekir. Bu kadar hazırlıklı olduğumuz bir süreç yok. Biz hazırız" dedi. Bakan Albayrak, ekonominin kırılganlıkları noktasında daha güçlü istihdam, üretim, rekabetin öncelikleri olduğunu ifade etti.

KOŞULLAR ESNETİLİYOR

İstihdam Kalkanı paketinde 25 yaşını doldurmayan ve 50 yaş üstüne kolay istihdam sağlayacak düzenlemeleri de içeren yaklaşık 20 madde bulunuyor. Yapılacak düzenlemelerle bu yaş kapsamdaki çalışanlar daha kolay iş bulabilecek, işveren de daha esnek koşullarda iş imkânı sağlayabilecek. Gençlerin çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si (59 lira) oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek.

KISMİ ÇALIŞMA İMKANI

Kısmi zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak. Bu modelle kişilerin çalışma sürelerini azaltarak, aynı işin birden fazla kişi tarafından yapılmasına imkân tanınacak. Elli yaş ve üzerindeki vatandaşlardan kısmi çalışmaya geçmek isteyenlere bu olanak verilecek. Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primleri ödenecek.

YÜZDE 40'I DEVLETTEN

Kısmi çalışma imkânı, eğitim ve destek programları, süreli iş sözleşmeleri, gelir vergisi istisnası adımlarıyla iş bulmakta zorlanan, emekli olmayan 50 yaş grubu da, istihdamda avantajlı hale gelecek. Hedef kitlenin istihdamda kaldığı süre uzadıkça, artan oranlı destekler verilecek. Paket kapsamında her yeni istihdamda maliyetin yüzde 40'ını devlet karşılayacak, 1 yıl iş garantisi verilmesi durumunda emeklilik primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

HAZAL ATEŞ