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Denizlerde çingene palamudu bereketi

Denizlerde çingene palamudu bereketi
Giriş Tarihi: 17.8.2020
1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçıların yüzünü çingene palamudu güldürüyor. Oltalarına bol miktarda palamut vuran balıkçılar, sönük geçen sezonun ardından yeni av sezonuna umutla bakıyor. Giresunlu balıkçı Haluk Tarı "İstanbul Karaburun'dan Hopa'ya kadar balık var denizde. Palamut geçen sene yoktu, zaten bir yıl oluyor bir yıl az oluyor genelde. İnşallah bu sezon çok bereketli geçecek" dedi. Çingene palamudunun kilosu 30 liradan satılıyor.
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