‘İç piyasanın canlanması memnuniyet verici’

İstişare Kurulu'nun 16. toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin sanayi üretimi endeksinde yüzde 17.6'lık artışla Avrupa'da 1. sırada yer aldığını dile getiren Pekcan, "Zaten ilk çeyrekte büyümede G20 ülkeleri arasında yüzde 4.5 büyümeyle birinci sıraya gelmiştik. Bu veriler ve iç piyasanın canlanması memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün katıldı.



KOLAY İHRACAT PLATFORMU

Pekcan, dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan sistemi en kısa sürede devreye alacağız" dedi.

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