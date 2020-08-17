Tapuda ve ev alım satımında yeni dönem

TÜRKİYE genelindeki tapu senedi sayısı 200 milyonu geçti. Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında, "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgeleri e-devlet üzerinden alınmaya başlarken, alım-satımda da yeni dönem başlıyor. Türkiye'deki bütün tapu senetlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıt çalışmalarının 2021'de tamamlanmasıyla birlikte alım ve satımda kâğıt tapuları taşımaya gerek kalmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje tamamlandığında ıslak imzalı belgelerin fiziki arşivden çıkarılmasına gerek kalmayacağını söyledi.

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