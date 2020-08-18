Ekonomiye güven artıyor

ATM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Soysal, Ağustos ayında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Küçük esnaf psikolojik rahatlamaya geçmiş durumda, endişelilerin oranı her geçen ay azalıyor. Ekonomiye güven oranı artıyor, ekonomi iyiye gidecek toparlanacak fikri yaygın. Sektörlerin çok zor zamanları pozitif atlatabildiği özel, güçlü bir ülkeyiz, aynen devam" dedi. ATM Grubu Başkanı Soysal, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu mesajlar verirken soruları şöyle yanıtladı: ● Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden nasıl çıkacak? ● Pandemi dönemi nedeniyle Türkiye ekonomisinde beklenen kötü senaryolar gerçekleşmedi. Felaketler yılı diye konuşuyor dünya, bizde çok daha kötüsü beklenirken şu ekonomik ve sosyal durumların düşündüğümüzden kötü olmadığı bir gerçek. Olan şu: Ne olursa başa çakabiliyoruz, evet daha kötüsü de olsa ülke olarak başa çıkabiliyoruz. Bu da bizi herşeye rağmen olumsuzluklar içinde olumlu bir halk yapıyor.

TEDARİK SORUNU YOK

● Sektörlerde, piyasalardaki şu andaki görünüm nedir? ● Öncelikle küçük esnaf psikolojik rahatlamaya geçmiş durumda, endişelilerin oranı her geçen ay azaldı. Ekonomiye güven oranı artıyor, ekonomi iyiye gidecek toparlanacak fikri yaygın. Halkta stokçuluk ve panik duygusu kalktı. Tedarikte de sorun yok denecek kadar iyi. ● Faiz indirimlerinin etkilerini nasıl değerlendiriyor sunuz? ● Ana sektörlerin nabzı pozitif. Borsa iyiye gidiyor ve güvenilir bulunuyor. Geleceğe pozitif bakılıyor. İnşaat sektörü ki 200 sektöre mobilya vs. dahil etki ediyor, faiz indirimlerinin kampanyaların enerjisiyle stoklarını ciddi oranda etkileyecek şekilde pozitife döndü. Otomotivdeki durum piyasalarda arzın talebi karşılayamayacak duruma gelmesine sebep oldu.

GÜÇLÜ OLMAYI SAĞLADI

● Ekonomik göstergeler yılın nasıl tamamlanacağını gösteriyor? ● Yılın tamamına pozitif iyileşme şeklinde devam edileceği öngörülüyor. Tekstilde ve gıdada ise tüketim, tüketici alışkanlığının önemli değişiklik göstermesi ve dijital alışverişe dönmesi ana dağıtıcıların da sıkıntıya girmesini önledi. İleriki zamanlar için dijital alışverişte çok hızlı yol alınması, perakendecilikte de güçlü olunmasını sağlayacaktır. Sektörlerin çok zor zamanları pozitif atlatabildiği özel, güçlü bir ülkeyiz, aynen devam.

ŞENOL KANTÜRK