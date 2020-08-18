İŞKUR’dan 8 bin gence iyi imkanlarla istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine işaret ederek "gençler ümitsiz olmayın, ümidiniz var" çağrısı yaparken Türkiye İş Kurumu'nun bilişim, yazılım programları, kursları da gençlerin umudu oldu. İŞKUR'un siber güvenlik, oyun geliştirme, bulut bilişim, sistem ve yazılım uzmanı yetiştirmek için başlattığı Nitelikli Bili şim Uzmanı Yetiştirme Projesi kapsamında 8 bine yakın gence eğitim verildi. Katılımcıların neredeyse tamamı bilişim sektöründe son derece iyi imkânlarla nitelikli pozisyonlara yerleşti. Yeni nesil teşvik uygulamaları kapsamında bilişim ve imalat sektörüne verilen destek 12 milyar liraya ulaştı. İŞKUR'un, programına katılanların sayısı iki yılda 464 bine ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla 2018'den bu yana yaklaşık 3.2 milyon kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

HAZAL ATEŞ