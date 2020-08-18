Kalyon Enerji’nin güneş paneli fabrikası açılıyor

Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası yarın (19 Ağustos) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Fabrikada tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesis ile 1400 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Fabrikada tüm ürünlerin üretim sahfaları tek çatı altında olacak. Bunun Avrupa'da başka bir örneği bulunmuyor. Fabrikada üretilecek paneller 1 milyar dolar yatırımla Konya Karapınar'da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece yüz milyonlarca dolarlık panel ithalatının da önüne geçilecek. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak.