Korona hayatımızı kökten değiştirdi

Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından, hayatımıza bir çok yenilik girdi. Korona virüsle mücadelede sosyal mesafe, hijyen ve maske takmanın önemine vurgu yapılırken, bu kurallar dahilinde ev ve iş hayatımızda da önemli değişiklikler oldu. İmkanı olanlar evlerinden çalıştı, tek kişilik aktiviteler önem kazandı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde internetten ve temassız alışverişte ciddi artış gözlenirken, 3D yazıcılara olan ilgi arttı.

HER ŞEYİ İNTERNETTEN ALDIK

Zorunlu karantina dönemi, teknolojik gelişmelerin insan hayatına entegrasyonu konusunda süreci hızlandırdı. Bütün AVM'ler ve mağazaların kapandığı dönemde, hayatında hiç online alışveriş yapmayan çok sayıda insan da internet ile tanıştı. İhtiyaçlarını internet alışverişiyle kapatan insanlar büyük bir yoğunluk oluşturdu. Son aylarda inanılmaz bir yoğunluk yaşayan kargo taşımacılığı sektörü de önem kazandı.

DRONE İLE TESLİMAT DÖNEMİ

Ülkemize çok yakında geleceğini düşündüğümüz teslimat uçağı, robotlar ve otonom araçlarla ürün teslimatları giderek artıyor. Bu taşımacılık türünde hem ürününüz insanlarla çok daha az temas kurarak size doğrudan ulaşıyor, hem de teslimat süresi bir hayli kısalıyor. Karantina döneminde Çin başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde, teslimat uçaklarının kullanımı bir hayli arttı. GPS World'ün paylaştığı habere göre, teslimatta drone kullanılması hızı da yüzde 50 artırdı.

EVDEN DE ÇALIŞILIR

Yeni tip korona virüs pandemisi, muhtemelen tarihin en büyük uzaktan çalışma denemesini bizlere yaşattı. Dileğimiz böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmaması ancak bu durum çok sayıda iş kolunda büyük bir fayda da sağladı. Bugüne kadar evden çalışmayı denememiş olan yüzlerce şirket ve fabrika, aslında bu yöntemin büyük yarar sağladığını da keşfetti.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLANDI

Şirkete gelmeyip evden çalışanlar önemli bir tasarruf sağlarken, bunun etkisi toplu taşıma araçlarında ve trafikte de hissedildi. Slack, Zoom, Dropbox ve Gsuite gibi dijital iletişim kurmamıza ve iş birliği yapmamıza olanak tanıyan araçlar, yakın zamana kadar mümkün olmayacak şekilde uzaktan çalışmayı mümkün kılıyor. Üstelik bu araçlar her geçen gün yeni özelliklerle, daha iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor.



3 BOYUTLU BASKILAR

3D baskı daha ucuz ve daha erişilebilir hale geldikçe, vatandaşlar tarafından benimseniyor ve insanlar daha fazla uygulama buluyor. Şu anda corona virüs salgını en çok solunum hastalıkları olanları etkiliyor ve solunum cihazları üretmek normal şartlarda oldukça pahalı. Ancak 3D baskı kullanımının artması, maliyetlerin düşmesine ve insanların medikal cihazlara daha çabuk ulaşmalarına neden oluyor. Günümüzde artık fiyatları 3-4 bin liralara kadar düşen 3D baskı cihazlarıyla evde kendi ürünlerinizi yapmanız da mümkün. Üstelik ürün yelpazesi diye bir şey de yok. İnternette bu işi yapıp 3D baskı planlarını bedavaya veren ya da çok ucuza satan insanlar mevcut. Bunların arasında solunum cihazlarından terliğe, gözlük çerçevesinden telefon kılıfına kadar çok sayıda ürün bulabilirsiniz.



TEMASSIZ ÖDEME

ÖDEME yöntemleri arasında QR kod kullanımı ve temassız seçenekleri bir hayli artış gösterdi. Bu artışın yüzde 100'den bile fazla olduğunu söylemek mümkün. Çünkü günümüz koşullarında kimse yüzeylere temas etmek istemiyor. İnsanlar daha önce kullanmamış olsa bile şimdi bu yöntemleri tercih ediyor. Böylece zamandan kazanmanın yanı sıra daha temiz bir kullanım gerçekleşmiş oluyor.