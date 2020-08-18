Singapurlular gölgeden enerji üretecek

Singapur'dakİ bilim insanları büyük ölçüde gölgeye dayanan bir enerji üretim yöntemini tamamlamaya çalışıyor. Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen Gölge Etkisi Enerji Üreticisi (SEG), eneriyi güneş panelleri gibi işleme potansiyeli taşıyor. Ancak güneş enerjisinde olduğu gibi ışığı kesintisiz alan açık alanlara ihtiyaç duymuyor. Sistemde altın, gümüş, platin veya tungstenden oluşan ince bir tabakanın bulunduğu paneller sayesinde ışık yoğunluğundaki farklılık, elektronları aydınlık alanlardan gölgeye doğru yönlendiriyor ve gölge alanlarda elektrik üretiyor. Araştırma ekibinin lideri Dr. Swee Ching Tan, "Gölge etkili jeneratörümüz kullanışlı. Şehirlere yerleştirilebilir" dedi.