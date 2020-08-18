Tüm zamanların en iyi rakamı

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredileri başta olmak üzere sektörel kampanyalar ile normalleşme adımları konut satışlarında tarihi rekorların görülmesini sağladı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artarak 230 bine yaklaştı. Türkiye'de aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konut satışlarında Temmuzda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından, Temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. İnşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."

YÜZDE 900'Ü AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artışla 229 bin 357 olurken, aylık bazda da yüzde 20 artış gösterdi. Haziran ayında da 190 binin üzerinde konut satılmıştı. Konut kredisi faizlerindeki büyük düşüşün etkisiyle, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları aynı dönemde yüzde 900.6 artışla 130 bin 721'e çıktı. Yapılan satışların 98 bin adedi ikinci el olurken 68 bin adedi ise sıfır dairelerden oluştu. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı (yüzde 18.4) pay ile ilk sırayı aldı.



TÜRKİYE, HANE HALKI BORÇLULUĞUNDA DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin kamu ve hane halkı borç göstergelerinin hem dünya ortalaması, hem de gelişmekte olan benzer ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirtti. Türkiye'nin borç göstergelerine yönelik eleştiriler yapıldığını belirten Bakan Albayrak, "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye'ye karanlık günler yaşatanlar, bugün borçluluk' üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor" ifadelerini kullandı.



GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Türkıye'nın kişi başına düşen borç miktarının, gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'de 1291 dolar olan bu miktarın, gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar; dünya ortalamasında ise 6 bin 271 dolar olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, "Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Hazal ATEŞ