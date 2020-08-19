Bankalar artık kart aidatı alamayacak

Antalya'da bir vatandaş yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti yansıtan ve talebine rağmen ücreti iade etmeyen bankaya karşı dava açtı. Dava sonucunda milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, mahkemenin, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmettiğini belirterek, "Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde yer alan, 'kredi aidatı alınabileceğine' dair husus bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Kendileriyle müzakere edilmeden kartlarından ücret kesilen her tüketici parasını geri talep etmeli" dedi.

BAŞVURU YAPSINLAR

Aidat kesilen vatandaşları bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyaran Başkan Gündüz, "Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Aidat, kabusu artık bitmiştir" dedi.