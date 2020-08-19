Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı.
"Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah"
Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020
Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır.
Elhamdülillah👏👏👏 pic.twitter.com/zSV8wfu77u
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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