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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır

Albayrak: Atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır

Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır

19.08.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,17:37

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı.

"Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah"

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