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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev projeyi duyurdu: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk...

Hazine ve Maliye Bakanı dev projeyi duyurdu: Avrupa ve 'da bir ilk...

Hazine ve Maliye Bakanı , "Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev projeyi duyurdu: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk...

19.08.2020, 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,15:16

Bakan Albayrak, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.

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