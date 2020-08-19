Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev projeyi duyurdu: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk...

Bakan Albayrak, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.

Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.



ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.

Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.



"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020