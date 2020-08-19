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Haberler Ekonomi 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı

' ve Zirvesi' başladı

ve himayesinde, ve tarafından düzenlenen ' ve Zirvesi' başladı. Zirve kapsamında 'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konular masaya yatırılacak.

'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı

19.08.2020, 13:02

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı. Webinar'ın ana mesajını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturuyor. Webinara'ya www.tarimormanzirvesi.com adresinden canlı olarak katılım mümkün.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ZİRVEDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Gıda ürünleri 50 yılda küresel ticaretin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Global girdi ve ürün piyasaları az sayıda güçlü firmanın kontrolü altına girdi" diyerek, gıda paylaşımındaki adaletsizliğin son 50 yılda daha da arttığına dikkat çekti.

DEV ZİRVE 7 EYLÜL'DE İZMİR'DE SON BULACAK
Üç webinar'ın düzenleneceği organizasyonun ikincisi 26 Ağustos'ta, 'Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla gerçekleşecek. 2 Eylül'de, 'Katma değerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 7 Eylül'de İzmir'de fiziki ortamda yapılacak zirve ile son bulacak.

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