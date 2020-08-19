Tüm engelleri aşıp patron oldu

Aydın'da trafik kazası nedeniyle yürüyemeyen 34 yaşındaki Mahmut Şeker, devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi. Aldığı 4 ineği 7 ayda iki katına çıkaran Şeker, engellilere devlet desteklerinden faydalanmalarını tavsiye etti.



DEVLET DESTEĞİYLE

İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Şeker, 11 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yürüyemedi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şeker, çocukluğu boyunca da hep hayvancılık yapmayı ve kendi işinin patronu olmayı hayal etti. Şeker'in engeli, bu hayalini gerçekleştirmesine engel olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engellilere verdiği hibe desteğinden faydalanan Şeker, hayvancılık yapmaya başladı. Hayvancılığa 4 inekle başlayıp 7 ayda hayvan sayısını iki katına çıkartan Şeker, azmiyle engelli vatandaşlara örnek oldu.



'HAYATIM DEĞİŞTİ'

Tekerlekli sandalye üzerinde hayvanların bakımını yapan Şeker, "Zamanımı bilgisayar başında geçiriyordum. Kuzenimden engellilere hibe desteği verildiğini öğrendim. Hayvancılık yapmak için proje hazırlayıp başvuru yaptım. Devletimiz projemi kabul edip bana destek verdi. Hayalim gerçekleşti. Alın teri ile para kazanıyorum" diye konuştu.



'PROJE HAZIRLAYIP DESTEKTEN FAYDALANIN'

MAHMUT Şeker, kendisi gibi engelli olan bireylere de tavsiyelerde bulundu. Şeker, "Bütün engellilere de proje hazırlayıp hibe desteğinden yararlanarak hayatlarını değiştirmelerini öneririm" dedi. Teknolojiyi de yakından takip ettiğini dile getiren Şeker, ineklerinden elde ettiği sütü Aydın Alo Süt hattı ve sosyal medya hesabı üzerinden sattığını ifade etti.

Kazım YÖRÜKCE