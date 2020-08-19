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Yerli imkanlarla üretip dünyaya satıyor

Yerli imkanlarla üretip dünyaya satıyor
Giriş Tarihi: 19.8.2020

BURSA'DA yerli imkanlarla hafif hava araçlarının motorlarının tasarımını ve üretimini gerçekleştiren Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi Alida Motor, Almanya, Polonya, ABD ve Pakistan gibi ülkelere ihracat yapma başarısı gösteriyor. Küçük bir atölyede üretim yapan ve ürettiği tüm motorlara ay yıldız işleyen firma, önümüzdeki dönemde havacılık alanında yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ürettikleri motorları son olarak ABD'deki bir uçuş okuluna ve Pakistan'daki bir savunma sanayi firmasına gönderdiklerini söyleyen Alida Motor Genel Müdürü Fahri Dönmez, "Almanya ve Polonya'ya da satış yapıyoruz. Bizim ürettiğimiz tüm motorlarda ay yıldız işli" diye konuştu.

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