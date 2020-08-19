‘Z kuşağı’ için istihdam mesaisi

Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz" dediği, şirketlerin, siyasi partilerin, markaların ilgi odağındaki Z kuşağının işgücü piyasasına girişine destek için kolları sıvadı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Z kuşağının işgücü piyasasına girişte ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek, pro-aktif yöntemlerle işgücü piyasasına girişlerini desteklemek için çalışma başlattı. Kurum, kendi içeriklerini yaratmak isteyen bu gençlerin yaşam tarzı, tüketim, iletişim, beklentilerini de dikkate alarak girişimci olmalarına yönelik politikalar geliştirecek.

ÖZEL HİZMET SUNULACAK

İŞKUR'un bu yılki genel kurulunda aldığı 45 kararın önemli bölümünü Z kuşağı ve genç istihdamı oluşturdu. Bu kuşağın ayırt edici özellikleri tanımlanacak, tespit edilen değişkenlere göre profilleri hesaplanarak durumlarına göre özel hizmet sunulacak. İŞKUR'un verdiği hizmetler Milli Teknoloji Hamlesine uyumlu hale getirilerek, verilen hizmetler yeni beceri ihtiyaçlarına uygun şekilde çeşitlendirilecek. Kurum'un hizmet noktalarının niceliği ve niteliği artırılacak. Teknolojik yenilik ve dijital dönüşüm kapsamında meslek bazında iş analizleriyle beceri ve nitelikler tanımlanacak. Eşleştirme hizmetlerinde faydalanılmak üzere mesleki beceri envanteri çıkarılacak. İşgücü piyasasına katılımlarını artırmak ve daha iyi şartlarda istihdam edilmelerine imkân sağlamak amacıyla sektör ve bölge odaklı aktif işgücü programları uygulanacak.



7 MİLYONU 2023'TE OY KULLANACAK



TÜRKIYE'DE 2023 yılında düzenlenecek seçimlerde bu kuşağa mensup yaklaşık 7 milyon gencin oy kullanması bekleniyor. Bu kuşak bütün siyasi partilerin de ilgi odağı. AK Parti de belediyelerin gençlik merkezlerini aktif hale getirerek, Z kuşağına yönelik etkinliklere ağırlık veriyor.



YÜZDE 37'Sİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR

NÜFUS bilimciler Z kuşağının en büyüğünün 18 ile 23 yaş arasında olduğunu ifade ediyor. Microsoft'un araştırmasına göre 2025'te küresel işgücünün yüzde 75'ini 35 yaş altı çalışanlar, bu yılın sonunda işgücü piyasasının yüzde 24'ünü Z kuşağı oluşturacak. Akıllı telefonlar, bilgisayarlarla büyüyen internet kuşağı; iyi bir çalışma ofisi, konforlu işyerini yüksek ücrete tercih ediyor. Zorlayıcı olmayan, eğlenceli çalışma sistemi bekleyen Z kuşağının yüzde 37'si kendi şirketini kurmak istiyor, yüzde 19'u esnek çalışmak istiyor. Z kuşağının yüzde 39'u farklı bakış açısına önem veriyor. Türkiye'de Z kuşağının yüzde 57'si araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin hakim olduğu alanlarda çalışmak istiyor.

Hazal ATEŞ